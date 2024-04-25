BASF в I квартале снизила чистую прибыль и выручку на 12%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Германская BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, сократила чистую прибыль и выручку на 12% в первом квартале, говорится в ее отчетности.

Чистая прибыль достигла 1,368 млрд евро по сравнению с 1,562 млрд евро годом ранее.

Выручка BASF в минувшем квартале составила 17,553 млрд евро против 19,991 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.

EBIT без учета разовых факторов снизилась до 1,754 млрд евро с 1,931 млрд евро годом ранее, скорректированная EBITDA – до 2,712 млрд евро с 2,864 млрд евро. Компания подтвердила годовой прогноз второго показателя на уровне 8-8,6 млрд евро.

Акции BASF дешевеют на 0,1% на торгах в четверг.