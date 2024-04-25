Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

BASF в I квартале снизила чистую прибыль и выручку на 12%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Германская BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, сократила чистую прибыль и выручку на 12% в первом квартале, говорится в ее отчетности.

Чистая прибыль достигла 1,368 млрд евро по сравнению с 1,562 млрд евро годом ранее.

Выручка BASF в минувшем квартале составила 17,553 млрд евро против 19,991 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.

EBIT без учета разовых факторов снизилась до 1,754 млрд евро с 1,931 млрд евро годом ранее, скорректированная EBITDA – до 2,712 млрд евро с 2,864 млрд евро. Компания подтвердила годовой прогноз второго показателя на уровне 8-8,6 млрд евро.

Акции BASF дешевеют на 0,1% на торгах в четверг.

BASF
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Гагаузской автономии назвала политическим возбужденное против нее в Молдавии дело

Глава Гагаузской автономии назвала политическим возбужденное против нее в Молдавии дело

В Париже у мельницы кабаре Moulin Rouge отвалились крылья

В Париже у мельницы кабаре Moulin Rouge отвалились крылья

Что случилось этой ночью: четверг, 25 апреля

МИД КНДР заявил, что санкции США вынуждают Пхеньян наращивать ядерную мощь

Штаты считают, что РФ разрабатывает спутник, способный нести ядерное оружие

Штаты считают, что РФ разрабатывает спутник, способный нести ядерное оружие

Россия заблокировала резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

Трамп опережает Байдена в шести из семи "колеблющихся" штатов США

Трамп опережает Байдена в шести из семи "колеблющихся" штатов США

Вашингтон в марте тайно выделил Киеву ракеты ATACMS

Премьер Испании рассматривает возможность ухода в отставку

Что произошло за день: среда, 24 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });