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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Toyota за финансовый год продала рекордное число автомобилей

Toyota за финансовый год продала рекордное число автомобилей
Фото: Sebadelha Julie/ABACA/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Японская Toyota Motor Corp. за 2024 финансовый год, который завершился 31 марта, продала 10 млн 309,457 тыс. автомобилей, что на 7,3% превысило показатель предыдущего года, сообщается в отчетности компании.

Годовой объем продаж автопроизводителя впервые превысил отметку 10 млн машин.

Производство автомобилей в прошлом фингоду выросло на 9,2% до 9,97 млн.

Данные включают в себя показатели бренда Lexus, но не включают продажи Daihatsu Motor и Hino Motors.

С учетом этих дочерних брендов Toyota продала за фингод 11 млн 90,108 тыс. автомобилей, что также является рекордом и на 5% превышает показатель предыдущего года

Toyota
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