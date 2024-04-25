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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-18" стартовал к орбитальной станции КНР

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2F" в четверг стартовала на орбиту с пилотируемым космическим кораблем "Шэньчжоу-18", который доставит трех тайконавтов на национальную орбитальную станцию "Тяньгун", трансляцию запуска ведет Центральное телевидение КНР (CCTV).

На орбитальную лабораторию отправятся тайконавты Е Гуанфу (командир экипажа), Ли Цун и Ли Гансу.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в 20:59 по Пекинскому времени (в 15:59 МСК).

После прибытия тайконавтам предстоит провести ротацию на орбите с действующим экипажем станции - Таном Хунбо, Таном Шэнцзе и Цзяном Синлинем, которые прибыли на "Тяньгун" в октябре прошлого года на корабле "Шэньчжоу-17" и должны покинуть орбитальную лабораторию 30 апреля.

В рамках текущей миссии тайконавты проведут более 90 экспериментов в условиях микрогравитации и осуществят два-три выхода в открытый космос. Они будут работать на станции около шести месяцев и, по плану CMSA, вернутся на Землю в конце октября.

Миссия "Шэньчжоу-18" станет седьмой по счету экспедицией экипажей к станции "Тяньгун". Первая пилотируемая миссия к орбитальной лаборатории была осуществлена в 2021 году - тайконавты Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин прибыли на станцию в июне и покинули ее в сентябре того же года.

КНР Тяньгун
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