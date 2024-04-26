Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-18" пристыковался к орбитальной станции КНР

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-18" с экипажем из трёх человек успешно состыковался с национальной орбитальной станцией "Тяньгун", сообщило Управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA).

"После того, как пилотируемый корабль "Шэньчжоу-18" вышел на орбиту, он успешно состыковался с базовым модулем "Тяньхэ" орбитальной станции 26 апреля в 03:32 по пекинскому времени (25 апреля в 22:32 по Москве)", - говорится в сообщении управления.

В общей сложности полёт корабля к станции продолжался 6,5 часов. В ближайшее время новый экипаж перейдёт в базовый модуль станции "Тяньхэ".

Корабль был запущен к станции с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в четверг в 20:59 по пекинскому времени (15:59 по Москве). В состав экипажа входят Е Гуанфу (командир экипажа), Ли Цун и Ли Гансу.

В рамках текущей миссии тайконавты проведут более 90 экспериментов в условиях микрогравитации и осуществят два-три выхода в открытый космос. Они будут работать на станции около шести месяцев и, по плану CMSA, вернутся на Землю в конце октября.

Прибывшим на станцию тайконавтам предстоит провести ротацию на орбите с действующим экипажем станции - Таном Хунбо, Таном Шэнцзе и Цзяном Синлинем, которые прибыли на "Тяньгун" в октябре прошлого года на корабле "Шэньчжоу-17" и должны покинуть орбитальную лабораторию 30 апреля.

Миссия "Шэньчжоу-18" станет седьмой по счету экспедицией экипажей к станции "Тяньгун". Первая пилотируемая миссия к орбитальной лаборатории была осуществлена в 2021 году - тайконавты Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин прибыли на станцию в июне и покинули ее в сентябре того же года.