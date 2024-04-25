Суд удовлетворил иск ФНС к одному из юрлиц IKEA на 12,9 млрд рублей

Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области в четверг удовлетворил иск МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 к ООО "Торг" (одно из юрлиц IKEA, ранее ООО "Икеа Торг") о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств ООО "Торг" в адрес Fami Limited (Ирландия) в размере 12,9 млрд рублей, а также применении последствий недействительности сделки.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Подробности дела пока не опубликованы.

Суд 7 марта удовлетворил заявление налогового органа о принятии обеспечительных мер по иску.

В частности, суд арестовал имущество ООО "Торг", включая денежные средства, в пределах суммы 12,9 млрд рублей, "за исключением денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам ООО "Торг", иных выплат, связанных с трудовыми отношениями, уплатой налогов, сборов, пеней, штрафов и иных платежей в бюджет, предусмотренных налоговым законодательством, административных штрафов".

Заявление о принятии мер обеспечения ФНС обосновала тем, что "непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда".

Суд 18 марта отказал в отмене мер обеспечения.

ФНС ссылается на то, что "ООО "Торг" входит в группу компаний ИКЕА, которая приостановила работу магазинов в России, ООО "Торг" не осуществляет реализацию товаров, согласно налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль организаций за 9 месяцев 2023 года ООО "Торг" заявлены убытки в размере 1 540 642 152 руб., осуществляется реализация транспортных средств, существенно сокращен штат сотрудников, что свидетельствует о том, что непринятие обеспечительных мер сделает невозможным исполнение судебного акта в случае удовлетворения требований.

Иск был подан 30 января 2024 года.

IKEA приостановила работу в РФ в марте 2022 года. ООО "Торг" принадлежит группе Ingka (владеет IKEA). За 2022 год юрлицо получило выручку в размере 38 млрд руб., чистый убыток - почти 2 млрд руб.