Апелляция согласилась с требованием ФНС к одному из юрлиц IKEA на 9,3 млрд руб.

Суд изменил решение первой инстанции в связи с отказом ФНС от требований в сумме 3,7 млрд рублей

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Десятый арбитражный апелляционный суд 19 декабря поддержал требование межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам (МИ ФНС) №1 к ООО "Торг" (одно из юрлиц IKEA, ранее ООО "Икеа Торг") и Fami Limited (Ирландия) на сумму 9,3 млрд рублей.

Как сообщается в резолютивной части постановления, размещенной на сайте, апелляционный суд в связи с отказом налогового органа от требований в сумме 3,7 млрд рублей изменил решение Арбитражного суда Московской области от 25 апреля, который удовлетворил иск МИ ФНС №1 к ООО "Торг" о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств этой компании в адрес Fami Limited в размере 12,9 млрд рублей, а также о применении последствий недействительности сделки.

В остальной части решение суда оставлено без изменения.

При этом апелляционный суд 19 декабря арестовал движимое и недвижимое имущество ООО "Торг" в пределах суммы 9,3 млрд рублей, заменив обеспечительные меры, принятые судом первой инстанции 7 марта 2024 года.

Решение первой инстанции

Суд 7 марта по заявлению налогового органа арестовал имущество ООО "Торг", включая денежные средства, в пределах суммы 12,9 млрд рублей, "за исключением денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам ООО "Торг", иных выплат, связанных с трудовыми отношениями, уплатой налогов, сборов, пеней, штрафов и иных платежей в бюджет, предусмотренных налоговым законодательством, административных штрафов".

Заявление о принятии мер обеспечения ФНС обосновала тем, что "непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда".

18 марта суд отказал в отмене мер обеспечения.

Арбитражный суд Московской области 25 апреля признал недействительной сделку и применил последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Торг" в доход Российской Федерации 12,9 млрд рублей. Также было решено взыскать с ООО "Торг" и с Fami Limited в доход федерального бюджета госпошлину в размере по 100 тыс. рублей.

Доводы сторон

В материалах дела говорится, что в ходе контрольных мероприятий инспекция ФНС установила, что в результате цепочки последовательных действий ответчиков в обход введенных в РФ специальных экономических мер, а именно, в нарушение порядка исполнения обязательств перед иностранными кредиторами, предусмотренного указом президента России от 5 марта 2022 года, в адрес компании Fami Limited (резидент Ирландии, недружественного государства) перечислены 12,9 млрд рублей. Это стало основанием для обращения инспекции в суд с настоящим иском.

В свою очередь ООО "Торг" указало на то, что оснований для удовлетворения заявленных в иске требований нет. По словам "Торга", платеж в объеме 12,9 млрд рублей не использовался для погашения договора займа с компанией Fami Limited.

Указ президента РФ от 5 марта 2022 года "не предусматривает последствий признания сделки недействительной; в основе оспариваемого платежа лежал договор поставки товара с ООО "Маркет.Трейд", меновые сделки не нарушают указ № 95". У истца отсутствует право на иск, поскольку защита публичных интересов в сфере применения специальных экономических мер в компетенцию налогового органа не входит; отсутствуют основания для признания оспариваемого платежа недействительным в соответствии со статьями Гражданского кодекса РФ, считает "Торг".

Суд установил, что между ООО "Торг" (заемщик) и компанией Fami Limited (кредитор) 30 июня 2016 года заключено кредитное соглашение, в соответствии с которым заемщику были выданы 9,6 млрд рублей в 2020 году. Часть долга в размере 1,5 млрд рублей была погашена ООО "Торг" в 2021 году.

Впоследствии ООО "Торг" в ноябре 2022 года заключил договор поставки с ООО "Маркет.Трейд" (покупатель) на поставку потребительских товаров на сумму 12,9 млрд рублей. По поручению ООО "Торг" ООО "Маркет.Трейд" перечислило денежные средства за приобретенные товары в размере 12,9 млрд рублей в адрес компании Fami Limited.

Как указывает истец и не опровергается материалами дела, материнской компанией ООО "Торг" с прямым участием и долей в уставном капитале 100% является Ingka Holding Europe B.V. (Нидерланды, торговая группа IKEA), которой в свою очередь владеет Ingka Holding B.V. (Нидерланды) с долей прямого участия 100%. Ingka Holding B.V. (Нидерланды) имеет долю прямого участия 100% в Fami Limited.

Ingka Holding Europe B.V. (Нидерланды) и Ingka Holding B.V. (Нидерланды) имеют одного собственника - Stichting INGKA Foundation (Нидерланды) с долей прямого участия 100%. Таким образом, заемщик и кредитор по соглашению о кредитной линии входят в группу компаний, возглавляемую материнской компанией Stichting INGKA Foundation.

Взаимозависимость между ООО "Торг" и компанией Fami Limited также подтверждается уведомлением о контролируемых сделках за 2022 год.

С 4 марта 2022 года работа розничных магазинов ИКЕА в Российской Федерации приостановлена, а с 15 июня 2022 года компания покинула российский рынок.

Иск был подан 30 января 2024 года.

IKEA приостановила работу в РФ в марте 2022 года. ООО "Торг" принадлежит группе Ingka (владеет IKEA). За 2022 год юрлицо получило выручку в размере 38 млрд руб., чистый убыток – почти 2 млрд руб.