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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Northrop Grumman увеличила чистую прибыль и выручку в I квартале

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Американская оборонная корпорация Northrop Grumman Corp. увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале сильнее ожиданий аналитиков, подтвердила годовые прогнозы.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $944 млн, или $6,32 в расчете на акцию, по сравнению с $842 млн, или $5,5 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Выручка Northrop повысилась на 9% до $10,13 млрд.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал чистую прибыль на уровне $5,74 на акцию при выручке в $9,77 млрд.

Выручка авиационного подразделения увеличилась на 18%, подразделения оборонных систем - на 3%, ракетных систем - на 4%, космических разработок - на 9%.

Объем заказов на конец первого квартала составлял $79 млрд, говорится в презентации.

Компания подтвердила прогноз для выручки на 2024 год на уровне $40,8-41,2 млрд, скорректированной прибыли в расчете на акцию – $24,45-24,85.

Акции Northrop дорожают на 1% на торгах в Нью-Йорке в четверг. Капитализация компании с начала года повысилась на 2,4% до $70,3 млрд.

Northrop Grumman
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