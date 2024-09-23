Литва и американская Northrop Grumman создадут СП по производству 30 мм боеприпасов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Американская оборонно-промышленная компания Northrop Grumman планирует установить линию по производству боеприпасов калибра 30 мм на территории литовского оружейного завода в Гирайте (Каунасский район), планируется создать отдельное предприятие, в управлении которым примет участие Литва, заявила министр финансов республики Гинтаре Скайсте.

"Объем инвестиций может достигать десятков миллионов евро. Разделение расходов между одной стороной и другой уже является предметом соглашения. Вероятно, будет сотрудничество, чтобы иметь возможность сохранить определенный контроль над предприятием с литовской стороны, не только отдав свою территорию, но и сказать свое слово в развитии дальнейших мощностей", - сказала она журналистам в правительстве.

23 сентября правительство Литвы подписало меморандум с американским гигантом оборонных технологий Northrop Grumman о сотрудничестве в укреплении оборонной промышленности Литвы.

Меморандум подписали министр национальной обороны Лауринас Касчюнас, Скайсте и вице-президент Northrop Grumman Стивен О'Брайан.