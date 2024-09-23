Поиск

Литва и американская Northrop Grumman создадут СП по производству 30 мм боеприпасов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Американская оборонно-промышленная компания Northrop Grumman планирует установить линию по производству боеприпасов калибра 30 мм на территории литовского оружейного завода в Гирайте (Каунасский район), планируется создать отдельное предприятие, в управлении которым примет участие Литва, заявила министр финансов республики Гинтаре Скайсте.

"Объем инвестиций может достигать десятков миллионов евро. Разделение расходов между одной стороной и другой уже является предметом соглашения. Вероятно, будет сотрудничество, чтобы иметь возможность сохранить определенный контроль над предприятием с литовской стороны, не только отдав свою территорию, но и сказать свое слово в развитии дальнейших мощностей", - сказала она журналистам в правительстве.

23 сентября правительство Литвы подписало меморандум с американским гигантом оборонных технологий Northrop Grumman о сотрудничестве в укреплении оборонной промышленности Литвы.

Меморандум подписали министр национальной обороны Лауринас Касчюнас, Скайсте и вице-президент Northrop Grumman Стивен О'Брайан.

Гинтаре Скайсте Литва Northrop Grumman Лауринас Касчюнас Каунасский район США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ продлил ограничения на перевод валюты за рубеж до 31 марта 2025 года

ЦБ РФ продлил ограничения на перевод валюты за рубеж до 31 марта 2025 года

Индекс МосБиржи превысил отметку в 2800 пунктов впервые за месяц

Индекс МосБиржи превысил отметку в 2800 пунктов впервые за месяц

Правительство ФРГ решило пока больше не продавать акции Commerzbank

Правительство ФРГ решило пока больше не продавать акции Commerzbank

Стоимость золота в очередной раз обновила исторический максимум

ЦБ с октября откроет сервис для проверки бизнеса на его "антиотмывочной" платформе ЗСК

ЦБ с октября откроет сервис для проверки бизнеса на его "антиотмывочной" платформе ЗСК

SEC оштрафовала компанию за несоблюдение "библейски ответственного инвестирования"

ФАС согласовала сделку по передаче активов ГК Russ в ООО "РВБ"

ФАС согласовала сделку по передаче активов ГК Russ в ООО "РВБ"

Россия в июле поставила в Китай максимальный объем СПГ за последние 12 месяцев

Кирилл Тремасов станет советником председателя Банка России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });