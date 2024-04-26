В посольстве Камбоджи заявили, что страна присматривается к БРИКС

При этом пока посольство на располагает информацией о планах страны относительно подключения к группе

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В посольстве Камбоджи в Москве газете "Известия" сообщили, что руководство страны в вопросах поддержки формирования демократического многополярного мира выражает взгляды, созвучные многим идеям БРИКС, при том, что пока страна не подавала заявку на вступление в объединение.

"Пока Камбоджа не подавала заявку на вступление в БРИКС. Также не располагаем информацией о планах королевства относительно подключения к группе, формата участия в ней. Вместе с тем руководство страны выражает взгляды, созвучные многим идеям объединения, в том числе в вопросах поддержки формирования демократического многополярного мира, укрепления глобальной безопасности и стабильности, соблюдения принципов международного права при центральной роли ООН, отказа от односторонних мер принуждения", - сообщили изданию в посольстве Камбоджи в РФ.

Возможно, Камбоджа определится по поводу своего будущего в БРИКС именно в 2024 году - в год председательства России, одной из основательниц объединения, говорится в материале издания.