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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Посол Шри-Ланки в Москве сообщила о планах страны вступить в БРИКС+

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Шри-Ланка планирует вступить в БРИКС+ и рассчитывает сделать это в ближайшем будущем, сообщила посол республики в России Джанита Лиянаге на брифинге в Екатеринбурге.

"Действительно, Шри-Ланка планирует вступление в БРИКС +, и я могу сказать, что сейчас делегация Шри-Ланки присутствует на форуме Совета Безопасности на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности", - сказала она.

По словам Лиянаге, на форуме представлены две делегации от республики, которые возглавляет первый замминистра обороны Шри-Ланки и председатель надзорного комитета по международной безопасности при парламенте.

"То есть два высокого уровня представителя присутствуют сейчас, и обсуждения вчера велись. И, действительно, есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это даст возможность обеспечить безопасность, как транспортную, так и продовольственную, и многое другое" - добавила посол.

Кроме того, власти Шри-Ланки прорабатывают вопрос о возможном продлении бесплатных виз для россиян. "Визы изначально планировались в бесплатном формате до 31 марта. Затем было принято решение продлить их еще на месяц. Сейчас вопрос прорабатывается. Возможно, будет дальнейшее продление", - заявила дипломат.

Помимо этого, по словам посла, власти республики ведут переговоры с рядом российских университетов об открытии новых центров изучения русского языка в стране.

"Три центра русского языка уже функционируют. Первые 138 выпускников получили сертификаты о прохождении курсов по изучению русского языка. Сегодня будет подписано соглашение об открытии нового центра с Уральским государственным экономическим университетом. С другими университетами тоже ведутся переговоры. Планируем открыть еще три центра", - сообщила Лиянаге.

В 2024 году в Россию из Шри-Ланки прибудет делегация школьных учителей, которые собираются заняться изучением русского языка.

Посол также сообщила, что власти Шри-Ланки планируют открыть международный транспортный хаб на юге острова, в порту Хамбантот.

"Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы в порту Хамбантот можно было обеспечить такой хаб, имеющий возможность принимать большие суда и контейнеры", - сказала Лиянаге, добавив, что сроки реализации проекта обсуждаются.

Шри-Ланка БРИКС Джанита Лиянаге
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