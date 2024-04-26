США и Молдавия намерены развивать сотрудничество в области поставок газа в Европу

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты и Молдавия наметили пути углубления сотрудничества в области поставок газа в Центральную Европу, говорится в распространенном американским госдепом совместном заявлении делегаций двух стран по итогам прошедшего в Вашингтоне стратегического диалога.

"Стороны обсудили "вертикальный коридор", который позволит использовать существующую газовую инфраструктуру для поставок газа нероссийского производства из терминалов в Восточном Средиземноморье на Украину и Молдавию и, в конечном итоге, через Украину в Центральную Европу", - говорится в документе.

В нем отмечается, что в апреле 2024 года Молдавия впервые закупила природный газ в США, и подчеркивается, что "будущие поставки газа из США укрепят как энергетическую безопасность Республики Молдавия, так и двусторонние торговые отношения между США и Молдавией.

Стороны констатировали, что стратегическое партнерство между двумя странами значительно укрепилось после начала Россией специальной военной операции на Украине.