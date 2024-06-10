Болгария начала реализацию проекта газопроводов в рамках Вертикального газового коридора

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительство Болгарии подписало контракты на строительство двух газопроводов-лупингов в рамках инициативы "Вертикальный газовый коридор", реализуемой газотранспортными операторами Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии, Украины и Молдавии в качестве проекта создания маршрута поставок газа нероссийского производства из терминалов в Восточном Средиземноморье в Молдавию и на Украину.

Речь идет о лупингах Кулата - Кресна и Рупча - Ветрино. Правительство отмечает, что это "положит начало реальной деятельности по наращиванию потенциала между Грецией и Болгарией, а также Болгарией и Румынией, после чего болгарская газотранспортная инфраструктура сможет поставлять дополнительные объемы СПГ из надежных источников, включая США, Азербайджан, Египет и другие".

Ранее правительство Болгарии провело тендер на три лота в рамках проекта: лупинг Кулата - Кресна, газопровод Пиперево - Перник и лупинг Рупча - Ветрино.

Первый лот нацелен на увеличение мощности интерконнектора Кулата (Болгария)-Сидирокастро (Греция) в направлении Греция - Болгария и включает в себя строительство линейного участка газопровода высокого давления диаметром 700 мм и длиной 48 км на максимальное рабочее давление - 7,5 МПа (существующий газопровод рассчитан на давление 5,4 МПа), станцию очистки газопровода в Кулате и еще одной в Кресне. При этом газопровод должен подходить для транспортировки и биометана, водорода и их смесей.

Проект Рупча - Ветрино включает в себя газопровод диаметром 1200 мм и длиной 61 км и станцию очистки газа в Ветрино. Магистраль должна подходить для транспортировки и биометана, водорода и их смесей. Газопровод обеспечит дополнительную мощность из Болгарии в Румынии на интерконнекторе Негру Воду - Кардам в объеме 137,2 ГВтч/сутки и общая мощность достигнет 295 ГВтч/сутки (11,7 млрд куб. м газа в год - ИФ).

Газопровод Пиперево - Перник будет состоять из линейной части трубопровода высокого давления диаметром 500 мм и длиной 53 км на рабочее давление 5,94 МПа, станции очистки Пиперево-2 и автоматической газораспределительной станции Радомир.

Подписанные контракты на лупинги заключены с консорциумами, в которых участвуют болгарские и американские компании. Общая стоимость двух контрактов - около 485 млн левов.

Контракты на строительство лупингов от Кулаты до Кресны и от Рупчи до Ветрино заключены с подрядчиками "Хилл Интернэшнл - ГБС 1" и "Хилл Интернешнл - ГБС 3" соответственно (объединения, в которых участвуют болгарские и американские компании). Общая стоимость двух контрактов составляет около 485 миллионов левов (около $270 млн - ИФ).

Документы были подписаны в присутствии замглавы посольства США в Болгарии Андреа Бруйетт-Родригес, посла Венгрии в Болгарии Миклоша Бороса, посла Украины в Болгарии Олеси Илащук, посла Молдовы Анатоля Себука и посла Греции Алексиоса Либеропулоса, а также замглавы посольства Словакии Даниэля Орзага.

В Болгарии отмечают, что этот проект позволит использовать потенциал украинской газотранспортной сети и после предстоящего прекращения транзита российского газа через эту страну с 1 января 2025 года.