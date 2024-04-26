Пентагон начал строить пирс у побережья Газы для доставки гуманитарной помощи

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Американские военные начали сооружение временного причала у побережья Газы, предназначенного для доставки гуманитарной помощи палестинскому населению, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на официального представителя Минобороны США генерал-майора Пэтрика Райдера.

"Военные корабли США, в том числе USNS Benavidez, приступили к начальному этапу строительства временного пирса", - сказал Райдер.

Источник в Пентагоне сообщил, что, начиная с мая, ежедневно на пирс будет прибывать гумпомощь для голодающего населения объемом, эквивалентным 90 грузовикам, а затем увеличится до 150 грузовиков.

По его словам, американские военные готовы выполнять миссию "в течение нескольких месяцев", но подчеркнул, что американских военных в Газе не будет. Американские войска будут находиться в нескольких сотнях метров от побережья Газы вне досягаемости ракет.