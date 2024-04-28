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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

ЦАХАЛ обещает увеличить гуманитарную помощь для Газы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Количество гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, значительно увеличилось за последние недели и продолжит расти, сообщает в воскресенье The Times of Israel со ссылкой на заявление представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

"За последние несколько недель объем гуманитарной помощи, поступающей в Газу, значительно увеличился. В ближайшие дни объем помощи еще больше увеличится", - подчеркнул Хагари.

Представитель ЦАХАЛ добавил, что в настоящий момент, в частности, в анклав "поступает больше воды, чем когда-либо прежде".

"Увеличение объема помощи является результатом активизации усилий, в том числе открытия для гумпомощи израильского порта Ашдод, нового контрольно-пропускного пункта в северной части Газы; увеличения объема помощи, поступающей из Иордании через КПП Керем-Шалом. Мы также содействовали открытию десятков пекарен на севере и юге Газы совместно со Всемирной продовольственной программой", - отметил Хагари.

Кроме того, он сообщил, что ЦАХАЛ работает с США над строительством плавучего пирса у берегов сектора Газа, предназначенного для приема гуманитарной помощи.

"Этот временный причал обеспечит систему распределения гуманитарной помощи от судна к берегу, что еще больше увеличит поток гуманитарной помощи в Газу", - заявил представитель ЦАХАЛ.

Хагари отметил, что Израиль "расширяет гуманитарные зоны в Газе, куда будет поступать помощь, и оптимизирует усилия по распределению помощи для повышения эффективности".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

В начале апреля Израиль объявил об открытии новых КПП, призванных облегчить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, и увеличении объемов помощи. Это решение и его последствия приветствовали США.

Израиль Газа ЦАХАЛ
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