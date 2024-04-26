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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Израиль и "Хезболла" обстреляли позиции друг друга в ночь на пятницу

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Ливанское шиитское движение "Хезболла" в ночь на пятницу запустило ракеты в сторону Израиля, сообщают израильские СМИ со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно ЦАХАЛ, в ответ на эту атаку израильские военные нанесли удары по позициям "Хезболлы" на юге Ливана, в частности, в районе Кфар-Шуба и Маркаба.

Данных о пострадавших или погибших не приводится.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные продолжают обстрел позиций друг друга вдоль границы.

Израиль Хезболла Ливан
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