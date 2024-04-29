Израильские ВВС и артиллерия обстреляли позиции "Хезболлы" на юге Ливана

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Истребители ВВС Израиля в понедельник нанесли удары по позициям группировки "Хезболла" на юге Ливана, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильскую армию.

"Ударам подверглись ракетные пусковые установки, помещение, которое использовала группировка, также прочая инфраструктура", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также по позициям "Хезболлы" "для устранения угроз" открывала огонь и израильская артиллерия.