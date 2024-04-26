ExxonMobil в I квартале сократила чистую прибыль на 28%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil резко сократила чистую прибыль в первом квартале 2024 года и понизила выручку на 4%, причем прибыль оказалась хуже прогнозов рынка, а выручка превысила ожидания.

Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в январе-марте составила $8,22 млрд, или $2,06 в расчете на акцию, по сравнению с $11,43 млрд, или $2,79 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Консенсус-прогноз, составленный LSEG, предусматривал показатель на уровне $2,2 на акцию.

Квартальная выручка опустилась на 4% до $83,08 млрд, однако превзошла прогноз рынка, составлявший $78,35 млрд.

Добыча углеводородов ExxonMobil в первом квартале снизилась до 3,784 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) по сравнению с 3,831 млн б.н.э./сут. годом ранее и 3,824 млн б.н.э./сут. в четвертом квартале.

Прибыль в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в январе-марте снизилась до $5,66 млрд с $6,46 млрд в первом квартале прошлого года. В сегменте переработки прибыль рухнула до $1,38 млрд против $4,18 млрд.

Капиталовложения ExxonMobil в первом квартале составили $5,8 млрд. На весь текущий год компания планирует их на уровне $23-25 млрд.

В минувшем квартале ExxonMobil вернула акционерам $6,8 млрд, в том числе за счет обратного выкупа акций на $3 млрд. Она выплатит дивиденды в размере $0,95 на акцию по итогам прошедшего квартала.

Бумаги ExxonMobil дешевеют на 0,7% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года капитализация компании выросла на 21,4% до $481,4 млрд.