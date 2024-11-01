Exxon Mobil в III квартале снизила чистую прибыль на 5%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil в третьем квартале снизила чистую прибыль на 5%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $8,61 млрд, или $1,92 в расчете на акцию, по сравнению с $9,07 млрд, или $2,25 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Выручка уменьшилась на 0,8% - до $90,016 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне $1,87 на акцию при выручке в $93,98 млрд.

В начале октября Exxon предупредила о том, что низкие цены на нефть и слабая маржа переработки оказали негативное влияние на ее финансовые показатели в третьем квартале.

Добыча углеводородов в январе-сентябре увеличилась до 4,243 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 3,709 млн бнэ/с годом ранее. Компания планирует, что по итогам текущего года производство будет находиться в районе 4,3 млн бнэ/с.

Свободный денежный поток Exxon в третьем квартале составил $11,3 млрд. Объем капиталовложений в июле-сентябре равнялся $7,16 млрд, с начала года - $20,04 млрд. В 2024 году этот показатель, как ожидается, достигнет запланированных $28 млрд, отмечается в сообщении.

За три квартала Exxon вернула акционерам около $26,1 млрд, в том числе за счет выплаты дивидендов $12,3 млрд и путем выкупа своих акций - $13,8 млрд.

Котировки акций Exxon растут на 1,4% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась на 16,8% (до $519 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 19,6%.