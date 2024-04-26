Председатель парламента Гагаузии лишился диппаспорта после поездки в Москву

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Председателя Народного собрания (парламента) Гагаузской автономии Дмитрия Константинова лишили дипломатического паспорта. Он сообщил об этом в пятницу журналистам после возвращения из Москвы, где принимал участие в создании оппозиционного блока "Победа" во главе с беглым молдавским олигархом Иланом Шором.

Константинов сказал, что пограничная полиция в аэропорту Кишинева взяла у него паспорт для контроля, и не вернула его. "Когда в субботу вылетал в Москву, все было в порядке с моими документами. А когда вернулся в Кишинев, подал дипломатический паспорт, мне сказали, что нужно проверить мои данные. Через полчаса мне дали подписать акт о том, что дипломатический паспорт забирают", - сказал Константинов.

Пограничная полиция Молдавии подтвердила, что дипломатический паспорт Константинова аннулирован. "В процессе контроля пересечения государственной границы в полномочия пограничной полиции входит изъятие документов, которые признаны недействительными. В установленном порядке документ передают учреждению, которое его выдало", - сказала пресс-секретарь пограничной полиции Раиса Новицкая.

В МИД Молдавии заявили, что дипломатический паспорт Константинова аннулирован и подлежит возврату в ведомство.

Согласно законодательству, башкан (глава автономии) и председатель парламента Гагаузии имеют право на получение дипломатического паспорта. В соответствии с законом Молдавии о национальной паспортной системе, "дипломатический паспорт используется в официальных целях за рубежом в интересах государства".

Молдавские власти заявили, что мероприятие в Москве преследовало интересы другого государства, его цели были противоположны интересам Молдавии.

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул пока не вернулась из Москвы. У нее нет дипломатического паспорта, так как власти Молдавии не признали результаты выборов башкана в мае 2023 года из-за подкупа избирателей и других нарушений.

21 апреля в Москве было объявлено о создании блока "Победа". В мероприятии приняло участие около 300 человек, большая часть которых прилетела из Молдавии. В состав блока вошли партии "Возрождение", "Шанс", "Альтернатива и сила спасения Молдовы" и Victoria, которые до этого были подконтрольны Шору. Он был избран председателем блока, исполнительным секретарем блока стала Гуцул.

И.о. генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил журналистам, что прокуратура рассматривает действия молдавских политиков, создавших в Москве блок "Победа", через призму измены родине и совершения других противоправных действий, предусмотренных Уголовным кодексом республики.