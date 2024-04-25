Глава Гагаузской автономии назвала политическим возбужденное против нее в Молдавии дело

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Глава автономии Гагаузия в Молдавии Евгения Гуцул считает, что возбужденное против нее уголовное дело - это попытка руководства страны нанести удар по оппозиции в преддверии президентских выборов.

"Моё уголовное дело было возбуждено по указанию (президента) Майи Санду. Дело имеет политический характер. К сожалению, у нас за последние несколько лет, как пришла к власти PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ИФ) и Санду, стали применять возбуждение уголовных дел, как дубинку против оппозиционных лидеров", - сказала Гуцул в интервью "Аргументам и фактам".

Глава Гагаузии заявила также, что выдвинутое против нее обвинение связано с ее причастностью к команде запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор".

"На сегодня команда (лидера партии) Илана Шора является одной из самых сильных оппозиционных команд в республике Молдова. И Майя Санду ничего, кроме как возбудить уголовное дело, сделать не может. Я с этим делом и с этими обвинениями не согласна, не признаю свою вину, поэтому мы будем бороться и доказывать, что оно имеет явный политический характер", - отметила Гуцул.

Она напомнила, что 20 октября в Молдавии кроме выборов президента пройдёт ещё и референдум.

"Мы понимаем, для чего это было придумано PAS - чтобы манипулировать людьми. На референдуме будет один вопрос - о вхождении Молдовы в Европейский союз. То есть они идут на такие действия, лишь бы удержаться у власти. Но это им не поможет", - сказала лидер Гагаузии.

"Они понимают, что, потеряв власть, на них будет заведено очень много уголовных дел - потому что нарушили все законы, которые можно было, даже Конституцию. Поэтому они сейчас стараются удержаться у власти. Но жители республики Молдова, конечно же, выскажут своё мнение и по поводу объединения с Европейским союзом, и по поводу того, кого бы они хотели иметь в президентах. Я уверена, что наш кандидат, которого мы поддержим, победит", - добавила Гуцул.