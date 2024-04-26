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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Посол КНДР в России заявил, что страны продолжат прилагать усилия для укрепления отношений

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Москва и Пхеньян продолжат прилагать усилия для дальнейшего укрепления двусторонних отношений, заявил в пятницу посол КНДР в РФ Син Хол Чхол.

"Сегодня корейско-российские отношения продолжают свое плодотворное развитие, отражают стремление и чаяния народов двух стран", - сказал он, выступая на приеме по случаю 5-й годовщины визита лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ.

"Мы будем и впредь прилагать все усилия для активного принятия конструктивных мер по дальнейшему укреплению традиционных отношений добрососедства и сотрудничества между КНДР и РФ на практическом этапе, по дальнейшей активизации во всех сферах, их развитию на новом высоком уровне", - отметил высокопоставленный северокорейский дипломат.

Со своей стороны директор первого департамента Азии МИД России Иван Желоховцев подчеркнул, что традиционные отношения двух стран "вышли на беспрецедентно высокий уровень и продолжают развиваться".

"Общая главная задача выполнить все, о чем договорились лидеры, и я уверен, что это нам по плечу", - добавил он.

КНДР Син Хол Чхол
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