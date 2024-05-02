США с союзниками подготовят санкции против КНДР за сотрудничество с РФ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Администрация США в сотрудничестве с другими странами готовит новые ограничительные меры против КНДР за сотрудничество с РФ и объявит о них позже в мае, заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

"Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против тех, кто работает над тем, чтобы облегчить передачу вооружений и продуктов нефтепереработки между Россией и КНДР", - сказал журналистам Миллер в четверг.

"В настоящее время мы разрабатываем меры вместе с партнерами, включая Австралию, Европейский союз, Новую Зеландию, Японию, Южную Корею, Великобританию, и объявим об этих санкциях в этом месяце", - добавил он.