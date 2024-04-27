Беспилотники атаковали на Кубани Славянский НПЗ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Резервуарный парк и ректификационная колонна на заводе в Славянске-на-Кубани Краснодарского края подверглись атакам бесплотников, сообщил глава района Роман Синяговский в своем телеграм-канале в субботу.

"На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна", - говорится в сообщении.

По его словам, возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал об уничтожении более 10 дронов ВСУ, пытавшихся атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры на Кубани.