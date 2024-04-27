Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Беспилотники атаковали на Кубани Славянский НПЗ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Резервуарный парк и ректификационная колонна на заводе в Славянске-на-Кубани Краснодарского края подверглись атакам бесплотников, сообщил глава района Роман Синяговский в своем телеграм-канале в субботу.

"На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна", - говорится в сообщении.

По его словам, возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал об уничтожении более 10 дронов ВСУ, пытавшихся атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры на Кубани.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Вениамин Кондратьев Краснодарский край Роман Синяговский Славянский НПЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Испания поставит Украине ракеты для ЗРК Patriot

Испания поставит Украине ракеты для ЗРК Patriot

Военные присоединились к перекрывшим трассу в Армении протестующим

Военные присоединились к перекрывшим трассу в Армении протестующим

Карл III на следующей неделе возобновит участие в общественных мероприятиях

Гражданам КНР могут выплачивать до $1400 при замене старых машин на электрокары

Гражданам КНР могут выплачивать до $1400 при замене старых машин на электрокары

Российского посла в Лондоне Келина вызвали в Форин-офис

Американский регулятор расследует декабрьский отзыв 2 млн машин Tesla

Американский регулятор расследует декабрьский отзыв 2 млн машин Tesla

WSJ сообщила о планах команды Трампа ослабить независимость ФРС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });