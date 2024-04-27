Сепарационная установка загорелась на Славянском НПЗ из-за атаки дронов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Сепарационная установка на Славянском НПЗ загорелась в результате атаки беспилотников, сообщает оперштаб Кубани.

"На Славянском нефтезаводе повреждена сепарационная установка, произошло возгорание на площади 5 кв. м. В настоящий момент пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу резервуарный парк и ректификационная колонна на заводе в Славянске-на-Кубани Краснодарского края подверглись атакам БПЛА.