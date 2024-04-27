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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Хаменеи заявил, что западные санкции в отношении Ирана не принесут результата

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Вводимые западными странами санкции не смогут остановить развитие Ирана, заявил в субботу верховный иранский лидер аятолла Али Хаменеи.

"Санкции против Ирана никогда не приносили результатов. Не принесут они их и в будущем", - приводит слова Хаменеи агентство "Тасним".

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По мнению Хаменеи, санкции де-факто являются способом ведения войн против стран без применения при этом оружия. "Санкции - это некая война без участия военных. Их вводят, чтобы помешать нациям добиться своих целей", - сказал иранский руководитель на открытии в Тегеране выставки, посвященной иранскому экспорту.

Тема дальнейших санкций против Ирана стала активно обсуждаться в западных странах после недавних ударов Тегерана по территории Израиля. Иранская сторона нанесла их в ответ на авиаудар Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

Али Хаменеи Иран
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