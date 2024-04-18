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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

США и Великобритания вводят санкции против Ирана в связи с атакой на Израиль

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Вашингтон и Лондон внесли в санкционные списки несколько физических и юридических лиц из Ирана за нанесение ударов по Израилю, сообщил в четверг президент США Джо Байден.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы защитили Израиль. Мы помогли им отразить эту атаку. И сегодня мы (...) вводим новые санкции и меры по экспортному контролю", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

На сайте Минфина США указывается, что под санкции попали 16 человек и 11 юрлиц.

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Президент отметил, что в санкционные списки были внесены физические и юридические лица, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), министерством обороны Ирана и программой ракетной и беспилотной авиации иранского правительства.

Также вводятся меры контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к микроэлектронике.

В свою очередь, на сайте правительства Великобритании сообщается, что королевство внесло в санкционные списки семь физических и шесть юридических лиц, которые "позволяли Ирану проводить дестабилизирующую активность в регионе".

Байден сообщил, что все партнеры и союзники США либо уже ввели, либо введут в будущем дополнительные меры, чтобы ограничить дестабилизирующие военные программы Ирана.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. В Армии обороны Израиля сообщили, что в сторону Израиля было запущено около 350 дронов и ракет. Большинство из них были перехвачены вне воздушного пространства страны силами Израиля, США, Великобритании, Франции, Иордании и Саудовской Аравии.

Иран США Великобритания
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