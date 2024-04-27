Два судна с гуманитарной помощью для Газы заблокированы в Турции

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - "Флотилия свободы" из трех судов, на которых планировалось доставить в сектор Газа очередную партию гуманитарной помощи, не может выйти в море, поскольку в результате незапланированной инспекции с двух судов были сняты флаги, без чего плавание невозможно, сообщает в субботу Associated Press (АР).

По данным агентства, "прямо перед выходом флотилии в море из Турции в Газу с 5 тыс. тонн гуманитарной помощи, Международный регистр судов Гвинеи-Биссау (два судна имели этот флаг) провел неожиданную инспекцию, по результатам которой флаги этой страны на судах были спущены".

"Без флага мы не можем выйти в море, - говорится в коммюнике "Флотилии свободы", выдержки из которого цитирует АР, - это вопиющий политический шаг".

Агентство отмечает, что организаторы "Флотилии свободы" обвинили в произошедшем Израиль. "Очевидно и, я полагаю, это общеизвестно, что президент Гвинеи-Биссау поддерживает тесные связи с Израилем", - сообщил АР представитель организации Торстейн Дале. При этом в какие-либо детали он вдаваться не стал.

"Для нас это тяжелый удар, поскольку возврат флага требует времени. На эту процедуру уйдет не несколько дней, но мы не сдаемся", - добавил Дале.

Во "Флотилию свободы" входят ряд турецких и международных организаций, в том числе и тех, которые доставляли гуманитарную помощь в Газу в 2010 году, когда израильский спецназ в нейтральных водах предпринял штурм одного судна, в результате чего девять активистов погибли, многие получили ранения. Травмы тогда получили и семь израильских военных.