Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 апреля

Падение трех БПЛА в районе калужской нефтебазы, Британия намерена создать к 2030 году гиперзвуковую ракету, в Турции заблокированы два судна с гумпомощью для Газы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Три беспилотника упали в районе нефтебазы в Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. Минобороны РФ заявило о нейтрализации 17 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами, в том числе трех над Калужской областью.

- МИД России назвал временной мерой ужесточение проверок иностранцев при въезде. В ведомстве объяснили это профилактикой терроризма и подчеркнули, что "такие шаги носят временный характер и предпринимаются безотносительно к национальной принадлежности".

- Израиль надеется, что предложил ХАМАС достаточно для перемирия в секторе Газа. "Они должны понимать, что если первый этап будет реализован, то вполне возможен переход к следующим этапам и завершение войны", - сказал в разговоре с Axios израильский чиновник.

- Британская армия может получить на вооружение гиперзвуковую ракету к 2030 году. The Telegraph отмечает, что "планы создания ракеты, предположительно, все еще находятся на ранней стадии". Так, до сих пор не принято решение, наземного, морского или воздушного базирования она будет.

- В США арестовали студентов, протестующих против войны в секторе Газа. Полиция штата Массачусетс сообщила об аресте 102 демонстрантов. Они требуют, чтобы американские вузы разорвали финансовые связи с Израилем и вышли из компаний, которые, по их мнению, способствуют конфликту в Газе.

- Два судна с гуманитарной помощью для Газы заблокированы в Турции. По данным Associated Press, перед выходом в море "Флотилии свободы" с 5 тыс. тонн гумпомощи на борту с двух судов из трех был снят флаг.