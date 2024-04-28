Британская армия может получить на вооружение гиперзвуковую ракету к 2030 году

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Великобритания планирует оснастить свои вооруженные силы гиперзвуковой крылатой ракетой собственного производства к концу десятилетия, сообщает The Telegraph.

"Министерство обороны настаивает на том, чтобы новое оружие было спроектировано и произведено полностью в Великобритании, и, как предполагается, установило крайний срок его поступления на вооружение - 2030 год", - пишет газета.

Отмечается, что британский премьер Риши Сунак определил этот проект как одно из направлений запланированного увеличения оборонного бюджета на 75 млрд фунтов стерлингов в течение следующих шести лет.

Издание обращает внимание, что, "планы создания ракеты, предположительно, все еще находятся на ранней стадии" - до сих пор не принято решение о том, откуда ее будут запускать - с суши, моря или воздуха.

Один из вариантов - установить ракеты на реактивные истребители Typhoon или F-35. Пуск также может быть произведен с одного из военных кораблей Великобритании, говорится в публикации.

Британское Минобороны отказалось комментировать планы, сославшись на соображения национальной безопасности, но его представитель сказал: "Мы разрабатываем гиперзвуковые технологии для дальнейшего развития суверенных передовых возможностей Великобритании. "Мы продолжаем инвестировать в наше оборудование для противодействия текущим и будущим угрозам", - добавил он.

The Telegraph пишет, что Великобритания готова инвестировать в свой гиперзвуковой проект через оборонный консорциум в течение следующих семи лет до 1 млрд фунтов стерлингов, "хотя источники сообщили, что ракеты могут быть закуплены у США, если (...) будет установлено, что они понадобятся раньше".