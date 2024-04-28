Песков заявил, что легитимность Зеленского вскоре окажется под сомнением

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что в скором времени легитимность президента Украины Владимира Зеленского будет поставлена под сомнение, в том числе на Украине.

"Мне кажется, что участь Зеленского однозначно предрешена, и совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе и на Украине, поставят под сомнение его легитимность. В любом случае, даже с юридической точки зрения, это придется сделать. И ему как-то придется оправдываться", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист выложил в своем телеграм-канале.

Песков продолжил: "Но здесь для нас главное - мы должны продолжить специальную военную операцию, мы должны обезопасить себя, и мы должны выполнить те задачи, которые были поставлены с начала".

Ранее он заявил в интервью Зарубину, что среди украинских военных на фронте нарастает паника.