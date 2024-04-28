Песков заявил, что среди украинских военных на фронте нарастает паника

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Среди украинских военных на фронте нарастает паника, и России нужно поддержать эту тенденцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С украинской стороны на фронтах нарастает паника... У нас у всех давние друзья, родственники друзей и так далее воюют на фронте. Кто-то из них приезжает в отпуск и рассказывает, кто-то из них делится по телефону, в письмах и так далее. Эта информация из первых рук: там, с той стороны растет паника", - сказал он в интервью Павлу Зарубину.

"Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать, очень важно не останавливаться и идти по пути выполнения", - заявил Песков в связи с этим.

"А то, что та сторона, а говоря "та сторона" я имею в виду "коллективный Запад плюс один", я бы так назвал уже ту сторону, будет нас тестировать "на слабо", это однозначно. Нам главное это "слабо" никогда не показать", - добавил он.