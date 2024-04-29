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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Землетрясение зафиксировано на северо-западе КНР у границы с РФ и Казахстаном

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,6 зафиксирован в 35 км северо-восточнее города Каба в округе Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 04:06 по Москве в понедельник, находился примерно в 26 км от границы с Казахстаном и в 100 км от границы с РФ.

Интенсивность сотрясений в эпицентре сейсмособытия составила 4,3 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, граничащих с ним районах Монголии, в Туве, Республике Алтай, западной части Бурятии.

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