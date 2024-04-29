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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Госсекретарь США начал турне по Ближнему Востоку

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глава государственного департамента США Энтони Блинкен в понедельник прибыл в Саудовскую Аравию в рамках большого турне по Ближнему востоку, сообщает The Times of Israel.

Ожидается, что в Эр-Рияде Блинкен встретится с представителями высшего руководства страны, а также проведет консультации с партнерами из пяти арабских государств - Египта, Иордании, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. Высокопоставленный представитель госдепа США сообщил, что на этой встрече глава внешнеполитического ведомства обсудит послевоенное будущее в Газе.

На двусторонних встречах с представителями саудовских властей Блинкен затронет тему нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Позже на этой неделе он посетит Иорданию и Израиль, где проведет встречу с премьером страны Биньямином Нетаньяху, с которым обсудит очередные шаги по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа.

США Энтони Блинкен
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