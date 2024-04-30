Делегация ХАМАС покинула Каир после переговоров о перемирии в Газе

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Делегация группировки ХАМАС провела переговоры в Каире с египетскими официальными лицами, выступающими посредниками, о перемирии в секторе Газа, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, делегация уже покинула Египет и вернется в Каир с ответом на предложение о перемирии в письменном виде, однако сроки этой поездки не сообщаются.

Между тем, ожидается, что во вторник в Израиль прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится в турне по Ближнему Востоку. Накануне он посетил Саудовскую Аравию.

Как сообщил ранее американский новостной портал Axios, израильской стороной совместно с делегацией египетской разведки, посетившей Израиль в пятницу минувшей недели, были подготовлены новые предложения по сделке с учетом требований, изложенных ХАМАС.

В новом предложении предусмотрен ответ на такие требования ХАМАС, как полное возвращение перемещенных палестинцев в свои дома на севере Газы, вывод Армии обороны Израиля из коридора, который разделяет анклав и препятствует свободе передвижения, обсуждение устойчивого режима прекращения огня в рамках реализации второго этапа соглашения, который начнется после освобождения 33 заложников и примерно 900 палестинских заключенных.