Турция в феврале сократила импорт СПГ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Потребление природного газа в Турции в феврале выросло благодаря промышленному спросу и коммунальному сектору. Однако в энергетике конкуренцию ему обеспечили угольные ТЭЦ, а также возобновляемые источники - гидравлическая и ветряная генерация.

Турция в феврале 2024 года суммарно закупила 5,337 млрд куб. м природного газа (по трубопроводам и в виде СПГ), что на 11% меньше, чем за второй месяц 2023 года, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK). Импорт снизился после четырех месяцев непрерывного роста.

Мягкая погода стала причиной того, что в феврале республика израсходовала лишь 45 млн куб. м газа из запасов в подземных хранилищах, что в 11 раз меньше, чем годом ранее.

В феврале газ импортировал только один покупатель - госкомпания Botas.

Рынок

В феврале в стране температура воздуха была выше климатической нормы, что позволяло потребителям тратить меньше ресурсов на отопление. Март 2024 года также выдался довольно теплым.

Потребление электроэнергии выросло на 7% по отношению к февралю 2023 года. В составе энергетического микса произошел рост в три раза выработки гидроэлектростанций, рост угольной генерации (+7%), стабильная (-3%) выработка ветроэлектростанций при падении на 57% загрузки газовых ТЭЦ.

Однако общее потребление газа в Турции выросло на 4,5%, до 6,372 млрд куб. м. Потребление в энергетике упало на 50% - до 693 млн куб. м, но использование газа в секторе ЖКХ увеличилось на 21% - до 3,602 млрд куб. м.

Снижение мировых цен на газ положительно сказалось на его использовании в промышленности страны. В феврале 2024 года европейский ценовой эталон TTF сложился в среднем на уровне $290 за тысячу кубометров. Потребление газа в промышленности Турции выросло на 27% - до 1,16 млрд куб. м.

Поставки

Импорт трубопроводного газа вырос на 17% - до 3,676 млрд куб. м (после 3,147 млрд куб. м годом ранее).

Из РФ - от "Газпрома" - Турция получила 2,658 млрд куб. м трубопроводного газа, что на 35% больше, чем годом ранее. Также в страну пришел один танкер с российским СПГ. Суммарные поставки российского топлива - 2,758 млрд куб. м - были близки к рекордным.

Кроме того, был принят один перегруженный танкер из Франции (на терминалах которой может осуществляться перевалка в том числе российского СПГ).

Из США было принято около 8 партий СПГ, из Алжира - 7.

Азербайджан поставил 776 млн куб. м (-5%).

Импорт иранского газа снова испытывает трудности - февральские поставки упали в объемах по отношению к январским более чем в три раза.

Суммарно закупки СПГ составили 1,663 млрд куб. м, что на 42% меньше, чем годом ранее.

В 2023 году, в год столетия образования Турецкой Республики, в стране было запущено в работу глубоководное черноморское месторождение "Сакарья". Старт производству газа был дан в апреле, однако существенный рост внутренней добычи был отмечен только в сентябре. В ноябре 2023 года добыча газа в стране (и на этом крупнейшем месторождении) достигла пика - 4,6 млн куб. м в сутки, но потом началось заметное снижение производства. В феврале 2024 года в Турции добывалось 3,8 млн куб. м газа в сутки.