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Турция в апреле резко сократила импорт газа на фоне ралли мировых цен

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Турция в апреле заметно сократила импорт природного газа на фоне начавшегося роста цен на топливо. Но и дальше для турецких импортеров не предвидится удобного окна для дешевых покупок: в мае и июне цены на газ продолжили рост.

Импорт газа в Турцию в апреле 2024 года составил 2,395 млрд куб. м, что на 40% меньше, чем годом ранее (3,982 млрд куб. м), сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

В апреле спотовая цена газа на европейском рынке выросла до $325 за тысячу кубометров (среднее за месяц значение контракта "на день вперед" на хабе TTF) после $299 в марте и $290 в феврале.

На фоне диверсификации источников производства электроэнергии и развития мощностей подземного хранения газа и терминалов СПГ (в них также аккумулируются запасы газа) республика более гибко управляет своими закупками. В апреле страна продолжила расход газа из ПХГ, в то время как обычно в это время уже начинается закачка. Также сильно сократились запасы СПГ в портах.

В апреле помимо доминирующего импортера - госкомпании Botas - газ закупала также Socar Enerji.

Рынок

В апреле температура воздуха в стране была выше климатической нормы, что позволяло потребителям тратить меньше ресурсов на отопление. Однако май 2024 года выдался довольно прохладным.

Потребление электроэнергии в апреле выросло на 1% по отношению к апрелю 2023 года. В составе энергетического микса произошел рост на 9% выработки гидроэлектростанций, и 36%-й рост выработки ветроэлектростанций, а также 40%-е падение газовой и 6%-е снижение угольной генерации.

Однако общее потребление газа в Турции выросло на 4%, до 4,082 млрд куб. м. Потребление в энергетике снизилось на 31%, до 553 млн куб. м, но использование газа в секторе ЖКХ увеличилось на 25% - до 1,96 млрд куб. м. Потребление газа в промышленности Турции выросло на 7% - до 1 млрд куб. м.

Поставки

Импорт трубопроводного газа в апреле упал на 40% - до 1,958 млрд куб. м. Из РФ - от "Газпрома" - Турция получила 413 млн куб. м трубопроводного газа (год назад было 1,523 млрд кубов). В отличие от предыдущих месяцев, российский СПГ в страну не поставлялся.

Азербайджан экспортировал 1,001 млрд куб. м (+12%). Иран поставил 544 млн куб. м, что в два раза больше, чем в феврале или марте, но на треть меньше обычных поставок.

Закупки СПГ суммарно упали на 37% - до 437 млн куб. м: пришло 5 газовозов из Алжира и единственный танкер из США.

В 2023 году, в год столетия образования Турецкой Республики, в стране было запущено в работу глубоководное черноморское месторождение "Сакарья". В марте добыча газа на нем обновила максимум, а в апреле немного скорректировалась. В апреле 2024 года в Турции добывалось 5,05 млн куб. м газа в сутки - это в пять раз больше, чем годом ранее.

Турция
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