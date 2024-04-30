Промышленный PMI в Китае в апреле опустился до 50,4 пункта

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле понизился до 50,4 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Мартовское значение было максимальным за год.

Аналитики в среднем ожидали чуть более существенного спада - до 50,3 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление.

Подындекс новых заказов в прошлом месяце снизился до 51,1 пункта с 53 пунктов в марте, экспортных продаж - до 50,6 пункта с 51,3 пункта. Индикатор занятости опустился до 48 пунктов против 48,1 пункта в позапрошлом месяце.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, в апреле понизился до 55,2 пункта по сравнению с 55,6 пункта месяцем ранее.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в прошлом месяце упал до 51,2 пункта по сравнению с 53 пунктами в марте. Аналитики прогнозировали снижение до 52,2 пункта.

Сводный PMI в апреле уменьшился до 51,7 пункта с 52,7 пункта месяцем ранее.