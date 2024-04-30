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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

ВВП Франции в I кв. вырос на 0,2%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Объем ВВП Франции в первом квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в предварительном отчете национального статистического института Insee.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривал подъем на 0,1%.

Экспорт в январе-марте вырос на 0,5%, импорт - на 0,2%. Потребительские расходы повысились на 0,4% относительно четвертого квартала.

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Французская экономика в первом квартале относительно того же периода прошлого года выросла на 1,1%.

Для сравнения: ВВП страны в четвертом квартале 2023 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и вырос на 0,8% в годовом выражении.

Между тем потребительские расходы во Франции в марте повысились на 0,4% относительно предыдущего месяца, вдвое лучше прогноза экспертов, которые ожидали роста показателя на 0,2%.

Затраты населения на продукты питания увеличились на 0,5%, на промышленные товары - на 0,8%. При этом расходы на энергоносители сократились на 0,6%.

Франция Trading Economics
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