ВВП Франции в I кв. вырос на 0,2%
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Объем ВВП Франции в первом квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в предварительном отчете национального статистического института Insee.
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривал подъем на 0,1%.
Экспорт в январе-марте вырос на 0,5%, импорт - на 0,2%. Потребительские расходы повысились на 0,4% относительно четвертого квартала.
Французская экономика в первом квартале относительно того же периода прошлого года выросла на 1,1%.
Для сравнения: ВВП страны в четвертом квартале 2023 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и вырос на 0,8% в годовом выражении.
Между тем потребительские расходы во Франции в марте повысились на 0,4% относительно предыдущего месяца, вдвое лучше прогноза экспертов, которые ожидали роста показателя на 0,2%.
Затраты населения на продукты питания увеличились на 0,5%, на промышленные товары - на 0,8%. При этом расходы на энергоносители сократились на 0,6%.