Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

HSBC планирует закрыть сделку по продаже российского бизнеса во II квартале

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Британский HSBC планирует закрыть сделку по продаже российского бизнеса во втором квартале этого года, говорится в отчетности банка по МСФО.

В июле 2022 года HSBC сообщил, что подписал соглашение о продаже 100% "дочки" Экспобанку, однако сделка затягивалась из-за необходимости получения одобрения со стороны регулирующих органов РФ. В декабре 2023 года Экспобанк попал в санкционный список Минфина США, что сделало туманными перспективы продажи Эйч-эс-би-си банка, к тому же на тот момент отсутствовало одобрение регуляторов РФ. В результате HSBC перестал классифицировать в отчетности российский бизнес как актив, предназначенный для продажи.

В феврале 2024 года сделка, наконец, получила одобрение президента РФ. Соответствующим распоряжением Владимир Путин разрешил Экспобанку купить российскую "дочку" HSBC. Стороны не комментировали дальнейшие перспективы закрытия сделки.

Как говорится в отчетности HSBC, в первом квартале 2024 года, после получения одобрения правительства и регулирующих органов, группа снова стала классифицировать дочерний банк как актив, предназначенный для продажи.

"Ожидается, что сделка завершится во втором квартале 2024 года. В отчете о прибылях и убытках будут отражены убытки от пересчета резервов по пересчету иностранной валюты в размере около $0,1 млрд", - сообщил HSBC.

Операции группы HSBC в России в основном связаны с корпоративными банковскими услугами, включая кредитование и инвестиционно-банковскую деятельность.

Экспобанк принадлежит российскому предпринимателю Игорю Киму. Банк специализируется на кредитовании среднего и крупного бизнеса, автокредитовании, а также выдаче банковских гарантий и операциях с ценными бумагами. В декабре прошлого года Минфин США ввел санкции в отношении банка. По итогам 2023 года Экспобанк занимает 43-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Минфин США HSBC Экспобанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-глава МВД Казахстана задержан по делу о массовых беспорядках в 2022 году

Экс-глава МВД Казахстана задержан по делу о массовых беспорядках в 2022 году

Что случилось этой ночью: вторник, 30 апреля

Уолл-стрит слабо выросла в понедельник в ожидании заседания ФРС

Уолл-стрит слабо выросла в понедельник в ожидании заседания ФРС

Трое полицейских и федеральный маршал убиты в перестрелке в Северной Каролине

Трое полицейских и федеральный маршал убиты в перестрелке в Северной Каролине

Экс-сотрудник АНБ приговорен к 21 году тюрьмы за попытку шпионажа в пользу РФ

Премьер Грузии призвал принять страну в ЕС, сохранив ее традиционные ценности

Премьер Грузии призвал принять страну в ЕС, сохранив ее традиционные ценности
Операция США и союзников против хуситов

Хуситы атаковали ракетами контейнеровоз в Красном море

Мэр Тбилиси на митинге заявил, что закон об иноагентах защитит суверенитет

Что произошло за день: понедельник, 29 апреля

В Тбилиси на акцию вышли сторонники властей в поддержку законопроекта об иноагентах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });