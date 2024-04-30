HSBC планирует закрыть сделку по продаже российского бизнеса во II квартале

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Британский HSBC планирует закрыть сделку по продаже российского бизнеса во втором квартале этого года, говорится в отчетности банка по МСФО.

В июле 2022 года HSBC сообщил, что подписал соглашение о продаже 100% "дочки" Экспобанку, однако сделка затягивалась из-за необходимости получения одобрения со стороны регулирующих органов РФ. В декабре 2023 года Экспобанк попал в санкционный список Минфина США, что сделало туманными перспективы продажи Эйч-эс-би-си банка, к тому же на тот момент отсутствовало одобрение регуляторов РФ. В результате HSBC перестал классифицировать в отчетности российский бизнес как актив, предназначенный для продажи.

В феврале 2024 года сделка, наконец, получила одобрение президента РФ. Соответствующим распоряжением Владимир Путин разрешил Экспобанку купить российскую "дочку" HSBC. Стороны не комментировали дальнейшие перспективы закрытия сделки.

Как говорится в отчетности HSBC, в первом квартале 2024 года, после получения одобрения правительства и регулирующих органов, группа снова стала классифицировать дочерний банк как актив, предназначенный для продажи.

"Ожидается, что сделка завершится во втором квартале 2024 года. В отчете о прибылях и убытках будут отражены убытки от пересчета резервов по пересчету иностранной валюты в размере около $0,1 млрд", - сообщил HSBC.

Операции группы HSBC в России в основном связаны с корпоративными банковскими услугами, включая кредитование и инвестиционно-банковскую деятельность.

Экспобанк принадлежит российскому предпринимателю Игорю Киму. Банк специализируется на кредитовании среднего и крупного бизнеса, автокредитовании, а также выдаче банковских гарантий и операциях с ценными бумагами. В декабре прошлого года Минфин США ввел санкции в отношении банка. По итогам 2023 года Экспобанк занимает 43-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".