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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Экспобанк закрыл сделку по приобретению российской "дочки" HSBC

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Экспобанк закрыл сделку по покупке 100% долей ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" у HSBC Europe B.V., говорится в сообщении российской кредитной организации.

Приобретенный банк продолжит свою работу под новым наименованием.

Британский HSBC в апреле сообщил, что планирует закрыть сделку по продаже российского бизнеса во втором квартале этого года.

В июле 2022 года HSBC объявил о подписании соглашения о продаже 100% российской "дочки" Экспобанку. Сделка затягивалась из-за необходимости получения одобрения со стороны регулирующих органов РФ. В декабре 2023 года Экспобанк попал в санкционный список Минфина США, что сделало туманными перспективы продажи "Эйч-эс-би-си банка", к тому же на тот момент отсутствовало одобрение регуляторов РФ. В результате HSBC перестал классифицировать в отчетности российский бизнес как актив, предназначенный для продажи.

В феврале 2024 года сделка, наконец, получила одобрение президента РФ. Соответствующим распоряжением Владимир Путин разрешил Экспобанку купить российскую "дочку" HSBC.

Операции группы HSBC в России в основном связаны с корпоративными банковскими услугами, включая кредитование и инвестиционно-банковскую деятельность.

Экспобанк принадлежит российскому предпринимателю Игорю Киму. Банк специализируется на кредитовании среднего и крупного бизнеса, автокредитовании, а также выдаче банковских гарантий и операциях с ценными бумагами.

По итогам I квартала 2024 года Экспобанк занимает 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", "Эйч-эс-би-си банк" - 116-е место.

HSBC Экспобанк
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