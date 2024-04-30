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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

СМИ сообщили о создании Латвией семи новых батальонов у границы с Белоруссией

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Латвия формирует новые батальоны вооруженных сил у границы с Белоруссией, сообщил во вторник гостелеканал СТВ.

"Латвия решила пополнить ряды своей армии. В ближайшее время там создадут семь новых батальонов. Об этом сообщил командующий вооруженными силами", - говорится в сообщении.

"В каждом из них будут служить до тысячи солдат, - добавили там. - Первое подразделение высокой готовности начнет действовать уже в июне".

Сообщается, что "на формирование остальных, по планам министерства обороны, понадобится от одного года до трех лет". В число создаваемых подразделений войдет батальон спецназначения, в задачу которого будет входить сбор разведданных и киберзащита.

Как подчеркнул телеканал, "новые батальоны разместят на юге Латвии, в непосредственной близости от границ Беларуси".

Латвия Белоруссия
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