Латвия потратит на укрепление границы с РФ и Белоруссией свыше 300 млн евро

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Латвийские военные приступили к возведению цепи опорных пунктов на границе с Россией и Белоруссией, сообщил в пятницу портал латвийского радио и телевидения LSM.

"Укрепление восточной границы Латвии и реализация плана антимобильности - это часть общей балтийской линии укреплений. Вдоль границы с Россией и Белоруссией военные создадут цепь опорных пунктов - защитные укрепления, различные препятствия, склады боеприпасов. Государство в течение пяти лет на создание линии потратит 303 миллиона евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая оборонительная линия создается на расстоянии около километра от границы с Россией, недалеко от погранпункта Терехово в Лудзенском крае.

"Здесь мы перекапываем дорогу и делаем противотанковый ров, чтобы по этой дороге в случае необходимости не было возможности передвигаться транспорту. В том числе танкам. У этого рва есть заданные параметры, и у него соответствующая глубина, чтобы он выполнял свое предназначение", - прокомментировал порталу инженерный инспектор Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии, полковник-лейтенант Каспар Лаздиньш.

"Мы планируем вдоль границы выкопать противотанковые рвы, как это происходит сейчас здесь, а затем укрепить "зубами дракона" (противотанковые заграждения - ИФ). Но для каждых окрестностей будут свои решения", - добавил офицер.

План военного укрепления и мер против мобильности на границе с Россией и Белоруссией правительство Латвии утвердило в марте текущего года.