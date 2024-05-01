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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Президент Грузии призвала главу МВД прекратить силовой разгон протестующих

Протестующие возводят баррикады на проспекте Руставели в Тбилиси

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к министру внутренних дел страны Вахтангу Гомелаури с призывом прекратить разгон протестующих в Тбилиси.

"Я обращаюсь к министру внутренних дел с призывом немедленно прекратить разгон мирной акции, применение непропорциональной силы, насилия против молодых людей", - заявила Зурабишвили в специальном видеообращении.

Она также обратилась к народному защитнику Грузии Левану Иоселиани с призывом "немедленно отреагировать на действия полиции в отношении мирной акции".

Зурабишвили добавила, что "акция проходила мирно, не представляла никакой угрозы".

В настоящее время протестующие возводият баррикады на проспекте Руставели из мусорных баков, скамеек, мебели из уличных кафе.

Грузия Саломе Зурабишвили Вахтанг Гомелаури Леван Иоселиани
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