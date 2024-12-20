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Министр внутренних дел Грузии Гомелаури назначен вице-премьером

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал указ о назначении министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури вице-премьером правительства. Днем ранее Гомелаури попал под санкции США и Великобритании.

Минфин США ввел санкции против Гомелаури и замдиректора Департамента специальных задач МВД Грузии Милери Лагазаури.

"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC) вводит санкции в отношении двух чиновников из МВД Грузии, которые участвовали в жестоких репрессиях против представителей СМИ, деятелей оппозиции и протестующих", - заявило министерство.

Великобритания ввела санкции против Гомелаури, его заместителя Александра Дарахвелидзе, начальника департамента полиции Тбилиси МВД Грузии Сулхана Тамазашвили, директора департамента специальных задач МВД Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Лагазаури.

МВД Грузии сообщило, что с 28 ноября во время акций протеста в Тбилиси 171 полицейский получил травмы и ожоги от пиротехники.

Протестующие в Тбилиси сначала добивались отмены результатов парламентских выборов, которые выиграла правящая партия "Грузинская мечта". Новая волна протестов началась после заявлений Кобахидзе 28 ноября о том, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

Великобритания Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе МВД США Грузия Вахтанг Гомелаури
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