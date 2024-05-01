В мире проходят митинги в честь праздника Первого мая

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В разных странах мира идут демонстрации в связи с праздником Первого мая, их участники выдвигают экономические требования, в некоторых акциях принимают участие пропалестинские активисты, сообщает в среду Associated Press.

Ранее, по данным агентства, полиция Стамбула применила слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы рассеять тысячи протестующих, которые пытались вопреки запрету властей пройти на площадь Таксим. Впоследствии глава турецкого МВД Али Ерликая сообщил о задержании не менее 210 человек.

Площадь имеет особое значение для профсоюзов: в ходе первомайской демонстрации 1977 года неизвестные открыли здесь стрельбу, в результате чего в давке погибли 34 человека. Правительство запрещает тут митинги, но в среду сюда допустили группу представителей от профсоюзов, чтобы возложить цветы в память о погибших.

В Греции из-за забастовок оказался парализован общественный транспорт, включая железнодорожную сеть. Несколько тысяч протестующих собрались в Афинах, требовали возврата того объема прав при ведении переговоров с работодателями, которые имелись до долгового кризиса 2010-2018 годов в стране. К ним присоединились пропалестинские активисты - одни несли флаг Палестины, другие - плакаты в поддержку протестующих студентов в США.

Между тем, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что в ходе разгона демонстрантов, митинговавших в поддержку палестинцев на территории Колумбийского университета и Городского колледжа Нью-Йорка, полиция задержала 300 человек. Мэр отметил, что полиция идентифицировала среди организаторов и участников протеста лиц, являющихся не студентами, а профессиональными агитаторами извне.

Тысячи человек, недовольных уровнем зарплаты и условиями работы, вышли на улицы Парижа. Вместе с ним митинговали пропалестинские группы, скандировавшие лозунги в поддержку жителей сектора Газа, а также группы, недовольные проведением во Франции Олимпийских игр 2024 года. Профсоюзы пригрозили забастовками в период Олимпиады, если власти не компенсируют адекватным образом вынужденную работу в период летних отпусков.

Кроме того, демонстранты, настроенные в пользу палестинцев, появились на первомайских мероприятиях в ЮАР.

В Ираке на протестах призывали повысить зарплату, вновь открыть ряд предприятий, положить конец приватизации некоторых отраслей экономики.

В Ливане пропалестинские демонстранты соседствовали с митингующими, требовавшими преодолеть экономический кризис в стране.

В Индонезии активисты призывали установить минимальный уровень оплаты труда и защитить права рабочих, находящихся за рубежом.

Масштабные акции протеста прошли в Сеуле.

В Токио собравшиеся 10 тыс. человек тоже требовали увеличения зарплат.

На Филиппинах рабочие и активисты левого толка, недовольные ростом цен на еду и топливо, призывали к повышению заработной платы и гарантиям трудовой занятости. Однако спецподразделения полиции остановили шедших до того, как они достигли президентской резиденции в Маниле.