Остин потребовал эвакуации мирного населения из Рафаха в случае наступления на город

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в телефонной беседе с министром обороны Израиля Йоавом Галаном обсудил продолжающиеся переговоры по заложникам, оказание гуманитарной помощи населению сектора Газа и ситуацию в южном городе сектора Рафахе, сообщил Пентагон.

Остин "подчеркнул необходимость того, чтобы любая потенциальная военная операция Израиля в Рафахе включала в себя надежный план эвакуации палестинского гражданского населения и поддержания потока гуманитарной помощи", говорится в сообщении.

Американский министр также подтвердил приверженность Вашингтона "безоговорочному возвращению всех заложников" удерживаемых движением ХАМАС в Газе, и отметил важность наращивания потока гуманитарной помощи в сектор, "обеспечивая при этом безопасность гражданских лиц и гуманитарных работников", - информировал Пентагон.

В то же время, как сообщила газета Times of Israel, 57 из 212 демократов в палате представителей США подписали письмо, призывающее администрацию президента Джо Байдена принять все возможные меры, чтобы предотвратить наступление Израиля на Рафах.