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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:03

В Тель-Авиве семьи заложников перекрыли шоссе Аялон

В Тель-Авиве семьи заложников перекрыли шоссе Аялон
Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Тель-Авиве родственники заложников, захваченных ХАМАСом 7 октября, перекрыли утром основное израильское шоссе Аялон, требуя заключения соглашения об обмене заложников на палестинских заключенных и отмены наземной операции в Рафахе, пишет Jerusalem Post.

Демонстранты заявляют: "Либо Рафах, либо заложники - мы выбираем жизнь".

В районе акции были задержаны два человека. Один бросал яйца в протестующих, второй отказался подчиниться требованию полицейских уйти.

Накануне The Times of Israel со ссылкой на источник сообщала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил прибывшему в Израиль госсекретарю США Энтони Блинкену, что не собирается сворачивать боевые действия против группировки ХАМАС и отказываться от операции в Рафахе. Нетаньяху также сказал, что не примет предложение об окончании операции в секторе Газе в качестве одного из условий соглашения с группировкой ХАМАС по заложникам.

Госдепартамент США затем сообщил, что Блинкен и Нетаньяху обсудили усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа и недопущению расширения конфликта. Блинкен отмечал, что препятствием к перемирию является позиция ХАМАСа.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль США Тель-Авив ХАМАС Энтони Блинкен Аялон
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