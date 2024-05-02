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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:03

В Казахстане отрицают торговлю списанной военной авиатехникой

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Казахстанское предприятие "Казспецэкспорт", работающее в сфере импорта и экспорта вооружения, опровергло появившуюся в соцсетях информацию о продаже списанной авиационный техники за рубеж.

"Сведения, распространенные в сети интернет не соответствуют действительности. Все торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации проведены предприятием в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства среди юридических лиц Республики Казахстан, имеющих соответствующие лицензии, выданные уполномоченным органом. Иностранные компании к торгам не допускались", - говорится сообщении на сайте "Казспецэкспорта".

Процесс утилизации полностью контролируется балансодержателями.

"В соответствии с условиями заключенных договоров, все самолеты, узлы и агрегаты к нему будут утилизированы на территории балансодержателей методом резки (рубки, дробления) и другими методами, исключающими их восстановление в первоначальное состояние, и будут вывозится с территории только в виде лома цветных металлов", - отмечается в сообщении.

Предприятие "Казспецэкспорт" создано правительством Казахстана в целях обеспечения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований республики и работает по направлениям импорта и экспорта вооружения и военной техники, а также военного имущества.

Казахстан Казспецэкспорт
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