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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

ЕС планирует санкции против поставок иранских ракет России и на Ближнем Востоке

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам достиг политических договоренностей о намерении вводить ограничения на производство и поставки Ираном ракет России и в ближневосточном регионе, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы достигли политического соглашения о том, чтобы нарастить и расширить существующий санкционный режим в отношении беспилотников на ракеты и их потенциальные поставки России", - сказал он после встречи Совета ЕС по иностранным делам.

"Один из компонентов – расширение географического ареала этих мер, чтобы под них попали поставки беспилотников и ракет не только в Россию, но по всему региону Ближнего Востока и Красного моря", - заявил Боррель.

Он отметил, что речь идет о применении уже имеющихся механизмов, которые ЕС использовал в отношении РФ в сфере производства ракет, а также о пополнении списка деталей для БПЛА, запрещенных к поставкам.

На прошлой неделе во время совещания министров иностранных дел стран G7 на острове Капри Боррель заявил, что система запрета на экспорт в Иран компонентов для производства дронов и ракет должна быть пересмотрена с целью повышения ее эффективности.

В понедельник в иранском МИД заявили, что введение западными странами новых санкций против Ирана будет воспринято как подарок для Израиля.

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