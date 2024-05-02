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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В Молдавии с 9 по 16 мая пройдут учения с участием американских военных

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Молдавии с 9 по 16 мая пройдут военные учения Swift Response, в них примут участие более 400 молдавских военнослужащих, а также американские военные и техника, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Молдавии.

"Целью учений является развитие способностей и повышение уровня взаимодействия между участвующими военнослужащими, а также внедрение современных приемов, методов и процедур индивидуального обучения и коллективной военной подготовки", - отмечается в сообщении.

В учениях примут участие военнослужащие мотострелковой бригады "Молдова", батальона специального назначения "Fulger" ("Молния") Национальной армии, а также военнослужащие воздушно-десантной дивизии из США, отмечается в сообщении. Помимо этого, будет задействована техника из оснащения Национальной армии, а также два военных самолета C-130 Hercules командования США в Европе и Африке.

Согласно плану учений, участники собираются выполнять прыжки с парашютом по периметру городов Флорешть, Фэлешть и Бэлць. Кроме того, запланированы боевые стрельбы из легкого стрелкового оружия в Учебном центре Бэлць.

Учение Swift Response является частью многонациональных учений Defender Europe 24. Национальная армия Молдавии участвует в учениях Defender Europe с 2021 года. Они проходят в соответствии с Планом подготовки Национальной армии на 2024 год.

Молдавия Swift Response
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